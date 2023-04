Ligue 1: l’Olympique de Marseille se met à rêver de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, sans club depuis l’été 2021 et son deuxième départ du Real Madrid, reste un rêve secret de l’OM, le club de sa ville natale.

Et si Zinedine Zidane faisait son grand retour en France sur le banc d’un club de Ligue 1 ? Voilà un scénario dont rêvent de nombreux amoureux du ballon rond dans l’Hexagone. Sans club depuis l’été 2021 et son deuxième départ du Real Madrid, le technicien de 50 ans prend le temps de la réflexion et profite de son temps libre avec sa famille, lui qui a déjà remporté 3 Ligues des Champions sur le banc des Merengues (2016, 2017 et 2018).



Mais tout le monde n’attend désormais qu’une chose, quelle sera la prochaine destination choisie par Zidane pour sortir de son chômage. Récemment, nous vous révélions que le Real avait de nouveau pris contact avec le Ballon d’Or 1998 en vue d’un éventuel départ de Carlo Ancelotti en fin de saison, et ce alors que ZZ souhaiterait atterrir sur le banc de la Juventus.



L’OM rêve de Zizou !



Si Zinedine Zidane reste la priorité de l’Émir du Qatar pour prendre les rênes du PSG après Christophe Galtier, Marca informe, ce dimanche, que l’OM rêve également, de son côté, de faire venir le coach français sur la Canebière. On pourrait donc assister à un nouveau duel entre les deux meilleurs ennemis de Ligue 1 dans les prochains mois.



Reste également à savoir si la possibilité de se retrouver sur le banc de l’Orange Vélodrome et de sa ville natale, Marseille, intéresse réellement l’ancien joueur formé à Cannes et passé par Bordeaux en France. Toujours est-il que la bataille pour s’offrir notre Zizou national devrait faire rage cet été, et la perspective de voir Zidane revenir en France en fait saliver plus d’un…