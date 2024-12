Ligue 1 : l'US Gorée domine le Jaraaf et consolide sa place de leader

L'US Gorée s'est imposée face au Jaraaf de Dakar ce lundi lors du match décalé de la 9e journée de Ligue 1. Dans une rencontre disputée, les Insulaires ont dominé les Verts et Blancs de la Médina pour s'assurer une victoire précieuse.



Mamadou Sow a ouvert le score dès la 20e minute, concluant une superbe action collective. Son tir a trompé le gardien Cheikh Lo Ndoye, qui a permis à Gorée de prendre l’avantage (1-0).



Réduit à dix, le Jaraaf a continué de subir la pression constante des Insulaires. En toute fin de match, une faute d'Abdoulaye Diédhiou sur Cheikh Diop a conduit à un penalty en faveur de Gorée à la 97e minute. Rafael Ndong n'a pas tremblé et a transformé l'occasion (2-0).



Avec cette victoire, l'US Gorée conforte sa place de leader du championnat, comptabilisant 20 points.

Le Jaraaf, quant à lui, encaissé sa première défaite de la saison en Ligue 1. Malgré ce revers, l'équipe de la Médina reste 6e avec 12 points et deux matchs en retard, de quoi espérer rebondir dans les prochaines rencontres.