Ligue 1 : la proposition choc de Jean-Michel Aulas pour terminer la saison

La saison 2019/2020 est terminée. Le gouvernement l'a annoncé via le Premier Ministre Edouard Philippe plus tôt dans la journée, et derrière, la Fédération Française de Football est venue confirmer. «Les mesures du déconfinement progressif et territorialisé décidé par le gouvernement, qui seront mises en place à compter du 11 mai, ne permettent pas d’envisager la reprise de la saison suspendue depuis le 13 mars dernier», pouvait-on lire dans le communiqué de l'institution qui régit le football français. Dès lors, de nombreuses questions vont se poser dans les prochains jours. Comment décerner les qualifications européennes ? Quid des montées et des relégations ? Pour l'instant, le discours des différents présidents a été le même, et ceux qui se sont exprimés jusqu'ici, à l'image du Niçois Jean-Pierre Rivère, ont salué la décision du gouvernement.



Mais visiblement, tous ne voient pas cet arrêt de la Ligue 1 d'un bon œil. C'est le cas de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il faut dire que les chances de son équipe de disputer l'Europe dépendront énormément du critère qui sera pris en compte pour le classement final. En cas d'arrêt définitif à la 27e journée, l'OL pourrait par exemple se consoler avec l'Europa League, ce qui ne serait pas le cas si on prenait le classement de la 28e journée de championnat. Dans des propos rapportés par l'Equipe, le président a partagé son mécontentement après cette décision.



Jean-Michel Aulas souhaite des play-offs

« Moi, j'ai compris que le scénario que l'on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l'entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n'était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j'entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette », a-t-il ainsi expliqué, avant d'enchaîner sur une proposition pour la fin de cette édition 2019/2020 de Ligue 1 qui risque de faire parler.



« J'ai lu attentivement ce que disait l'UEFA, qui souhaitait que l'on aille jusqu'au bout des compétitions, même si on devait jouer peut-être sur un format réduit, mais au mois d'août. Donc, je pense qu'il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de Championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. [...] il y a encore la place pour finir le Championnat », a conclu le dirigeant lyonnais. Dans des propos accordés à RMC Sport, il a utilisé les statistiques pour défendre sa théorie : « on sait qu’au cours des six dernières années, près de 40% des clubs qui n’étaient pas en situation, soit de descendre, soit de se qualifier pour la Coupe d’Europe, pouvaient l’être à la 38e. Ce sont les statistiques qui parlent ».



Aulas est donc convaincu que cette saison peut encore se jouer, sur un format réduit, au nom de l'équité sportive. Même si la position du Gouvernement avait été assez claire dans un premier temps, le ministère des Sports n'écarte pas la possibilité que des rencontres soient jouées en août, à huis clos. Ce qui irait dans le sens du dirigeant rhodanien. Reste aussi à voir ce qu'en pensent ses homologues de Ligue 1 et de Ligue 2, avec qui il a parfois eu des tensions ces dernières semaines...