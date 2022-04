Ligue 1 : le Casa Sports bat Génération Foot et devient leader

Génération Foot n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Casa, qui l’avait battue (1-2, 4ème journée), à l’aller, les Ziguinchorois ont pris le meilleur sur les Grenats, grâce à un but d’Abdou Seydi sur coup franc direct (1-0). Avec ce succès, le Casa éjecte de la 1ère place Génération Foot, désormais 2ème. L’équipe de Ziguinchor retrouve son fauteuil de leader après 7 journées.



L’AS Pikine s’est offert une bouffée d’oxygène, dimanche, en remportant le derby dakarois devant le Jaraaf (2-0), après 3 nuls et 1 défaite. Cette victoire, décrochée à domicile permet à l’AS Pikine d’éjecter de la 3ème place le Jaraaf (24 pts), qui chute au 7ème rang.



L’autre équipe de la banlieue, le Guédiawaye FC (26 pts), qui restait sur 3 défaites dont 2 consécutives et 1 nul, s’est aussi offert un bol d’air avec une victoire à l’extérieur, face à l’US Gorée (1-0). Ce succès propulse GFC à la 4ème place, tandis que l’US Gorée (20 pts), avec une 7ème défaite, stagne au 10ème rang.



Mbour Petite Côte lanterne rouge

Enfin, le Ndiambour a pris sa revanche sur le tenant du titre, Teungueth FC (2-1). Avec cette 3ème victoire de la saison, Ndiambour sort de la zone relégable (12ème, 16 pts), Mbour Petite Côte occupe la dernière place du classement (14ème, 14 pts).