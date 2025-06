Ligue 1 : le Jaraaf reprend les commandes, la lutte reste intense en haut comme en bas

La bataille pour le titre reste plus ouverte que jamais à l’issue de la 27e journée de Ligue 1. Le Jaraaf a repris la tête du classement grâce à sa victoire sur Guédiawaye FC (1-0), profitant de la nouvelle défaite de l’US Gorée à domicile contre la Linguère (0-1). Les deux équipes comptent désormais 47 points, mais les Médinois passent devant grâce à une meilleure différence de buts (+12 contre +9).



L’US Ouakam (3e) avait l’occasion de se rapprocher, mais a été tenue en échec par l’AS Pikine (1-1), et reste à trois points du duo de tête.



Au milieu du tableau, Dakar Sacré-Cœur s’est largement imposé face à AJEL de Rufisque (3-0), confortant sa position. Teungueth FC et Casa Sports n’ont pas réussi à se départager (1-1).



Dans la lutte pour le maintien, Oslo FA garde espoir après sa précieuse victoire sur Génération Foot (0-1). En revanche, HLM Dakar, toujours sous pression, n’a pu faire mieux qu’un nul contre Wally Daan (0-0).



Ce résultat ne profite à aucune des deux équipes : HLM (29 pts) reste juste au-dessus de la zone rouge, tandis que Wally Daan (4e, 40 pts) perd du terrain dans la course au podium.