Ligue 1 : le PSG gagne aisément à Reims et poursuit sa remontée grâce à Icardi

Le PSG est en train de retrouver petit à petit toutes ses couleurs. Après une entame de championnat ratée, marquée par deux défaites contre Lens (0-1) puis Marseille (0-1), le champion de France a repris son rythme de croisière. Facile vainqueur de Reims (2-0) ce dimanche soir en clôture de la 5e journée, l'équipe de Thomas Tuchel vient d'enchaîner son troisième succès de rang et grimpe à la 7e place. Ce n'est pas encore digne de son standing, mais la remontée est amorcée. Et ce dimanche, sa victoire ne souffre d'aucune discussion.



Car le résultat final ne traduit pas la mainmise du PSG sur la rencontre. Après avoir ouvert le score dès la 9e minute, multiplié les attaques bien construites mais inabouties dans la foulée, le finaliste de la C1 a éteint tout suspense à l'heure de jeu, juste après connu sa seule vraie frayeur de la soirée (voir ci-dessous), et l'écart au tableau d'affichage aurait pu - dû ? - être plus large si Neymar (cette action individuelle à la 43e !) ou Mbappé (67e, 82e) s'étaient montrés plus réalistes. Qu'importe pour le PSG, qui alignait pour la première fois de la saison ses quatre fantastiques : l'essentiel était ailleurs.



Alors qu'un programme favorable l'attend les semaines à venir (Angers, Nîmes, Dijon), le club parisien peut continuer sereinement d'envisager sa course-poursuite à distance contre ses principaux adversaires. La situation n'est, en revanche, pas reluisante pour Reims. Déjà éliminé de la C3, incapable de remporter la moindre rencontre en L1, le club champenois ne compte qu'un point et se retrouve avant-dernier.



L’Equipe