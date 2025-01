Ligue 1 : le match AS Pikine contre Guédiawaye FC reporté à cause du combat Gris-Zarko

Le derby de la banlieue, initialement prévu ce dimanche entre l'AS Pikine et le Guédiawaye FC pour la 11e journée de Ligue 1, a été reporté. Dans un communiqué, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a expliqué les raisons de ce report.



« En raison de l'indisponibilité des Forces de Défense et de Sécurité, liée aux nombreux déplacements des autorités étatiques dans la zone, et des combats de lutte à l'Arène Nationale le même jour, le match AS PIKINE vs GUEDIAWAYE FC prévu le dimanche 12 janvier 2025 au stade Alassane Djigo est reporté à une date ultérieure », lit-on.