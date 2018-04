Ligue 1: le match Stade de Mbour- USO de la 23e journée est reporté

Le déplacement de l’Union sportive de Ouakam à Mbour pour affronter Stade de Mbour pour le compte de la 23ème journée est reporté par la Commission chargée de la programmation des matchs de la Ligue 1.



La Ligue pro et les clubs deux clubs notamment Stade de Mbour et USO vont tenir ce mercredi 25 avril une réunion pour trouver une solution à ce problème qui commence à peser sur le calendrier du championnat.



Pour rappel, le problème entre ces deux équipes date du 15 juillet 2017 à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue qui s’était tenue au stade Demba Diop. Une finale émaillée par des échauffourées provoquées par les supporters de l’US Oukam et causant la mort de 8 supporters du Stade de Mbour.



A la suite de ce drame, les Ouakamois étaient suspendus pour une période de 5 ans et étaient rétrogradés en Division régionale (D5) avant leur réintégration par le Tribunal arbitral du sport (TAS).