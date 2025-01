Ligue 1 (match en retard) : le Jaraaf s'impose face au Casa Sports et se rapproche de l'US Gorée

Le Jaraaf s'est imposé face au Casa Sports (1-0) ce mercredi 29 janvier au stade municipal de Yoff, lors de la 11e journée en retard de la Ligue 1. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Souleymane Cissé, qui offre ainsi trois points précieux à son équipe.



Grâce à cette victoire, le Jaraaf (22 pts) dépasse Wally Daan (21 pts) et s'empare de la 2e place à cinq points du leader, US Gorée (27 pts). Les Médinois ont encore un match en retard à jouer contre Guédiawaye FC.



De son côté, le Casa Sports stagne à la 13e place avec 11 points, avec une courte avance sur le premier relégable, Linguère (15e, 10 pts).