Ligue 2 : AJEL domine Wally Daan, Oslo rate le coche, Douanes enchaîne

AJEL de Rufisque (6e, 28 pts) réalise une bonne affaire en corrigeant (3-1) à domicile le leader Wally Daan (35 pts), dimanche au stade de Ngalandou Diouf lors de la 20e journée de Ligue 2. Oslo FA a été tenu en échec par Amitié FC (1-1) et rate l’occasion de prendre la première place.



AJEL retrouve le goût du succès en battant le leader Wally Daan (3-1). Les Rufisquois sont à deux points de la dernière place de la montée. Les promus NGB (9e, 27. pts+2) et RS Yoff (8e, 27 pts+2) ont concédé des nuls blancs, respectivement contre Ndiambour (10e, 24 pts) et Thiès FC (12e, 20 pts).



Oslo FA (2e, 34 pts) a raté l'occasion de s'installer en tête, en concédant samedi le match nul (1-1) dans le choc contre Amitié FC (5e, 29 pts). L'AS Douane (3e, 32 pts) enchaîne un second succès (1-3) à l'extérieur contre le CNEPS (6e, 27 pts). HLM de Dakar (4e, 31 pts) suit le rythme, en corrigeant (5-2) le DUC (11e, 23 pts-9), pour conserver la dernière place de la montée.



Demba Diop FC (13e, 16 pts- 12) retrouve le goût du succès, en remportant le duel de relégables (0-2) devant Keur Madior (14e, 16 pts-13). Après son 4ème succès, Demba Diop FC cède le bonnet d'âne à sa victime.