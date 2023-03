Ligue 2 : Amitié FC prend les rênes du championnat, US Ouakam sur le podium

Avant d'aborder ce 15e tour Ligue 2, Jamono Fatick et Amitié FC comptaient le même nombre de points (26), au sommet. Le faux-pas était donc quasiment interdit et le club du Sine en a eu la confirmation dans ce duel à distance.



Les Fatickois ont perdu (1-0) devant Dakar Université Club (DUC), au stade Ibrahima Boye. Jamono Fatick (26 pts) est relégué au second rang.



C'est Amitié FC (27 pts) qui reprend les commandes, malgré son nul à domicile (1- 1) contre Demba Diop FC (12e, 13 pts), à Maniang Soumaré.



L'autre principal fait est l'admission de l'US Ouakam (3e, 25 pts) sur le podium. Le champion du Sénégal 2011 est allé battre (0- 1) le Ndiambour (10e, 18 pts).



Avec ce succès consécutif, les Ouakamois passent devant Oslo FA (5e, 22 pts), qui a perdu (2-1) face à AJEL Rufisque (4e, 24 pts).

En bas du tableau, Port (13e, 13 pts) a cédé la dernière place à Mbour PC (14e, 13 pts), qui a chuté (0-1) à domicile contre FC (10e, 15 pts).