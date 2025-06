Ligue 2 (J29) : AS Cambérène et Stade de Mbour aux portes de l’élite, CNEPS et RS Yoff relégués

La 29e journée de Ligue 2 se poursuit ce jeudi 26 juin 2025 avec deux affiches au programme. Mais déjà, les enjeux de la montée et de la relégation ont livré de premiers verdicts hier, mercredi.

Cambérène et le Stade de Mbour sont en bonne position pour rejoindre la Ligue 1, tandis que CNEPS Excellence et RS Yoff évolueront en National 1 la saison prochaine.



Cambérène double Mbour en tête, Essamaye espère un miracle



En déplacement, le Stade de Mbour pouvait valider son billet pour l’élite mais a chuté face à Niarry Tally (1-0). Une contre-performance qui permet à l’AS Cambérène de prendre les commandes du championnat grâce à sa victoire (1-0) contre CNEPS Excellence.



Les deux équipes comptent désormais 51 points, mais Cambérène passe devant à la différence de buts (+14 contre +13). Essamaye FC, tombeur de Ndiambour, revient à trois longueurs (48 pts) et garde un espoir infime.



Cambérène et Mbour n’auront besoin que d’un match nul lors de la dernière journée pour valider leur montée en Ligue 1.



L’AS Douanes, 4e avant cette journée, s’est inclinée (2-1) face à l’AS Kaffrine, disant adieu à ses chances d’accession. De son côté, l’AS Bambey a été tenue en échec (0-0) par Amitié FC, un nul synonyme de fin de rêve.



RS Yoff et CNEPS relégués



À domicile, RS Yoff a lourdement chuté (7-2) contre Diambars. Déjà en mauvaise posture, les Yoffois sont officiellement relégués en National 1. Même sort pour CNEPS Excellence, qui espérait un miracle pour se maintenir, mais sa défaite a scellé son sort.



La 29e journée se termine ce jeudi avec Thiès FC (12e, 31 pts) qui reçoit Étoile Lusitana (7e, 38 pts), puis ASC Saloum affrontera le DUC (14e, 29 pts).





Programme 29e journée



Mercredi 25 juin 2025



Essamaye FC / Ndiambour 1-0



NGB / Stade de Mbour 1-0



AS Bambey / Amitié FC 0-0



AS Douanes / AS Kaffrine 1-2



AS Cambérène / CNEPS Exc. 1-0



RS Yoff / Diambars FC 2-7





Jeudi 26 juin 2025



Stade Maniang Soumaré

17h00 Thiès FC / Etoile Lusitana



Stade Elh Babacar Gaye

17h00 AS Saloum / DUC