Ligue 2 : Wally Daan rate l’occasion de creuser l’écart, Douane et AJEL à la traîne

Le leader Wally Daan (34 pts) n’a pas réussi l’écart en tête du classement en concédant le nul blanc (0-0) à l’extérieur face à Dakar Université Club (DUC), jeudi, en clôture de la 18e journée de Ligue 2.



Wally Daan n'a pas profité du match nul de son dauphin, Oslo FA, la veille, pour faire le trou en tête du classement de Ligue 2. En effet, l'équipe entraînée par Beau Saliou Touré n'a pas réussi à aligner un second succès de rang. Les Thiessois ont concédé le match nul blanc (0-0) à l'extérieur devant DUC (11e, 20 pts-7).



Douane et AJEL ratent le podium



L'AS Douane (5e, 26 pts+2) a raté l'occasion de s'installer sur le podium, en enregistrant le match nul (0-0) sur la pelouse du Ndiambour (10e, 20 pts-2). De même qu'AJEL de Rufisque (8ème, 25 pts+3) qui s'incline en déplace- ment (2-0) contre le premier relégable Thiès FC (13e, 18 pts).



Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie renoue avec le succès, en enfonçant (2-0) la lanterne rouge Demba Diop FC (14e, 13 pts). Khalilou Ndiaye avait ouvert le score pour les siens (23'), avant que le capitaine et défenseur central Mansour Cissé n'alourdisse la marque (88').



Malgré leur exploit, les Galactiques font du surplace en occupant toujours la 9ème place avec 23 points. Le CNEPS (3e, 27 pts) retrouve le sourire en s'offrant le derby régional (2-0) mercredi devant Amitié FC (8e, 25 pts+3), pour occuper la 3ème place. Avant ce succès, l'équipe du président M. Pape Sidy Lô avait joué quatre matchs sans succès (3 défaites, 1 nul).



Keur Madior FC (11e, 19 pts) a créé la sensation en corrigeant (4- 0) le promu RS Yoff (4e, 26 pts+3).





