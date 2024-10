Ligue 2 : l'AS Saloum surprend Ndiambour, Thiès FC bat Diambars, Niarry Tally et AS Kaffrine s’imposent largement

La première journée de Ligue 2 s’est conclue hier dimanche avec les victoires de l’AS Saloum et de Thiès FC. Niarry Tally et AS Kaffrine s’imposent respectivement devant Amitié FC et l’AS Bambey.



Les débuts en Ligue 2 sont compliqués pour Diambars, relégué la saison dernière, qui s'est incliné 3-2 contre Thiès FC. De son côté, le Stade de Mbour a fait un bon départ en s’imposant difficilement face au CNEPS Excellence (1-0). Pendant ce temps, DUC et Étoile Lusitana se sont séparés sur un score de parité.



Le Ndiambour de Louga a subi une défaite inattendue face à l’AS Saloum, perdant 2-0 contre ce club qui découvre la Ligue 2.

Le samedi, l'AS Kaffrine a largement battu l’AS Bambey (4-1) dans le duel des promus, tandis que Niarry Tally a dominé Amitié FC sur le score de 3-0.



Essamay FC, pour sa première saison en Ligue 2, a tenu tête à l'AS Douanes avec un nul (1-1). Enfin, l'ASC Cambérene et la Renaissance Sportive de Yoff se sont également neutralisés (0-0).