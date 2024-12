Ligue 2 : le Stade de Mbour se relance, Essamaye FC conforte sa place de leader, RS Yoff enfin victorieux

Le Stade de Mbour reprend sa marche en avant après trois matchs nuls consécutifs. Les Mbourois se sont imposés sur le terrain du Ndiambour (1-0) en match comptant la 4e journée de Ligue 2. Avec cette victoire, ils grimpent à la 2e place, juste devant l'AS Douanes. Le Ndiambour, quant à lui, enregistre sa quatrième défaite consécutive.



À domicile, Diambars poursuit sa belle série en infligeant une défaite au promu AS Bambey (1-0). Grâce à cette victoire, les Académiciens enregistrent leur troisième succès d'affilée et grimpent à la 7e place avec 13 points, à une unité seulement de leur adversaire du jour.



RS Yoff décroche sa première victoire de la saison



Le réveil des Yoffois est enfin arrivé. Lors de leur confrontation avec Thiès FC, ils se sont imposés brillamment sur le score de 3-0. Ce succès, le premier de la saison, permet à la RS Yoff de quitter provisoirement la dernière place, désormais occupée par le DUC, qui affronte le CNEPS Excellence dans la soirée.



Toujours invaincu, le promu Essamaye FC continue de dominer la Ligue 2. Une victoire sur le terrain de Niary Tally (0-1) maintient les Diourbellois en tête du classement, tandis que le NGB reste à la 10e place, peinant à trouver de la régularité.



L'AS Douanes fait une belle opération en battant l'ASC Cambérène (2-1) et s'installe sur le podium. Pendant ce temps, l'AS Kaffrine (13 points), incapable de gagner depuis quatre journées, chute à la 6e place, poursuivant sa dégringolade.



Match nul pour Lusitana et Amitié FC

Le seul nul du week-end a opposé l'Étoile Lusitana et Amitié FC (1-1). Lusitana (14e, 8 points) reste sous la menace du DUC (16e, 6 points), tandis qu'Amitié FC, avec 9 points, ne parvient pas à sortir de la zone rouge.