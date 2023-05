Ligue 2 : statut quo au sommet, HLM Dakar défie Oslo FA, ce lundi

Le leader AJEL de Rufisque n’a décroché qu’un point devant Wally Daan. Idem pour ses poursuivants Jamono Fatick et US Ouakam qui se sont quittés sur un nul vierge dans le principal choc de la 21e journée de Ligue 2.



Le sommet de la Ligue 2 marche au ralenti. Aucune équipe de trio de tête n’a réussi à prendre les trois points lors de cette 21e journée. Le leader AJEL de Rufisque est allé faire match nul vierge à Thiès, devant Wally Daan (7e, 28 pts).



Ses poursuivants se sont quittés sur le même score dans une confrontation. L’US Ouakam (2e, 35 pts) a pu donc gérer son déplacement dans le Sine devant Jamono Fatick (3e, 34 pts), qui aligne ainsi 5 matchs de rang.





Meme Amitié FC (5e, 30 pts) n’a pu gagner devant Port (1-1) et manque l’occasion de se hisser provisoirement au pied du podium et mettre la pression sur Oslo FA (4e, 30 pts), qui défie HLM de Dakar (11e, 22 pts) cet après-midi.



Le DUC (10e, 23 pts) s’est éloigné de la zone rouge grâce à sa victoire (2-0) contre Keur Madior (12e, 20 pts).



Thiès FC (6e, 27 pts) a été accroché dans un choc régional par Demba Diop FC (8e, 25 pts).