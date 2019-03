Ligue Europa des « lions », Koulibaly seul rescapé !

La soirée d’hier n’a pas été réussie pour les « lions » engagés en Ligue Europa. Seul le défenseur Koulibaly, absent hier à cause d’une suspension de cumul de cartons, va jouer avec le Naples les quarts de Finale de la compétition. Ismaila Sarr et Mbaye Niang avec Rennes et Keita Baldé avec Inter Milan sont tous éliminés en huitièmes de finale.



Toutefois, l’aventure continue pour le défenseur central sénégalais en Europa League qui, absent de la manche retour des huitièmes de finale pourra rejouer la C3 avec son club Naples qui s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League malgré sa défaite 3-1 contre Salzbourg ce jeudi soir. Le club italien avait remporté le match aller 3-0. Pour un total de 4-3 en faveur du Napoli.

L’équipe autrichienne a été vaillante alors que Naples a géré la rencontre. C’est Arkadiusz Milik qui a ouvert le score d’une jolie bicyclette à la suite d’erreurs dans le camp adverse, au quart d’heure de jeu. Mais Salzbourg n’a rien lâché égalisant par Dabbur avant de renverser la situation et de faire 2-1 par Frederik Gulbrandsen. Leitgeb a même inscrit le 3-1 dans le temps additionnel. Dries Mertens a disputé 88 minutes de jeu. Les Autrichiens ont effectué une belle remontée, malgré tout insuffisante.