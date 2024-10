Ligue Europa : l’OL écrase les Rangers, match fou entre Porto et Manchester United, l’AS Roma piégée en Suède

Jeudi animé en Ligue Europa où l’Olympique Lyonnais a brillé en Écosse en s’imposant 4-1 contre les Glasgow Rangers. Renversé par le FC Porto, Manchester United a encore déçu mais arrache un match nul 3-3. Soirée compliquée aussi pour l’AS Roma qui a perdu contre les Suédois d’Elfsborg (1-0).



Alors que l’OGC Nice a été balayé 4-1 par la Lazio, l’autre club français engagé en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais, prenait place. Les Gones qui avaient gagné 2-0 contre l’Olympiakos se déplaçaient en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers dans le cadre de la 2e journée. Les Gers avaient également connu la victoire sur le score de 2-0 contre les Suédois de Malmö.



Pour cette partie, Pierre Sage optait pour un 4-3-3 avec les hommes forts du moment. Dans l’entrejeu, Nemanja Matic était accompagné par Corentin Tolisso et Jordan Veretout. Devant, Malick Fofana et Rayan Cherki accompagnaient Alexandre Lacazette. Du côté des Rangers, un 4-2-3-1 était sélectionné avec Cyriel Dessers en pointe ainsi que Nedim Bajrami, Tom Lawrence et Václav Černý à son soutien.



Le match démarrait fort sous l’impulsion des Écossais, côté droit, le capitaine James Tavernier rentrait dans la surface et armait une frappe qui était repoussée par un Lucas Perri dans le ton (3e). Le Brésilien avait du travail d’entrée et Tom Lawrence frappait sur la gauche de la surface dans un angle fermé. Le portier repoussait, mais Václav Černý se jetait.



Son tir passait toutefois au-dessus du but vide (8e). La réponse lyonnaise arrivait vite avec un tir d’Alexandre Lacazette (9e) puis un numéro de Rayan Cherki sur la droite de la surface. D’un joli slalom marquait d’un double contact, il décalait Malick Fofana sur la gauche de la surface qui ne se faisait pas prier pour trouver la faille dans cette partie (1-0, 10e). Animé, ce début de match s’enflammait.



L’OL est deuxième !

Suite à un cafouillage dans la surface lyonnaise, Corentin Tolisso manquait sa remise en retrait de la tête et Cyriel Dessers en profitait pour reprendre le ballon à bout portant. Lucas Perri repoussait, mais Tom Lawrence suivait pour égaliser (1-1, 14e). Une erreur qui en cachait une autre. Connor Barron lançait contre sa volonté Malick Fofana en profondeur sur la gauche.



Ce dernier retrouvait dans la surface Alexandre Lacazette qui allait conclure d’un plat du pied (2-1, 19e). L’OL calmait le jeu par la suite et faisait mal en contre. Lancé dans le camp écossais, Malick Fofana se jouait d’Harry Souttar et armait une frappe qui était repoussée par Jack Butland (31e). Mieux, les Gones prenaient le large juste avant la pause avec une remise de Corentin Tolisso pour Alexandre Lacazette dans l’axe à 25 mètres du but.



Le capitaine lyonnais se chargeait de nettoyer d’un missile la lucarne droite des Rangers (3-1, 45e +1). Au retour des vestiaires, Lyon allait se faciliter la tâche. Côté droit, Rayan Cherki faisait mal dans la surface et centrait fort à ras de terre devant le but écossais. Au second poteau, Malick Fofana surgissait afin d’aller chercher son doublé (4-1, 55e). Le cinquième but était proche après un centre de Rayan Chei, mais la tête de Duje Caleta-Car touchait la barre transversale.



Corentin Tolisso suivait, mais Mohammed Diomandé repoussait sur sa ligne (67e). Dominant son sujet et concédant peu, l’Olympique Lyonnais s’impose finalement 4-1 et se retrouve avec six points sur six possibles. Les joueurs de Pierre Sage se retrouvent deuxièmes du classement derrière la Lazio avec autant d’unités que Tottenham, le FCSB et Anderlecht.



Porto et MU font le show, la Roma déçoit

Choc de la soirée, le duel entre le FC Porto et Manchester United a parfaitement tenu ses promesses. Rapidement dans la partie, les Red Devils ont trouvé la solution grâce à Marcus Rashford (1-0, 7e). L’attaquant anglais allait même se muer en passeur pour permettre à Rasmus Hojlund (2-0, 20e) de doubler la mise. Une entame délicate dont les Dragons ont su se relever et avec la manière. Quelques minutes plus tard, Pepê allait réduire l’écart (2-1, 27e) avant que la recrue Samu Omorodion remette les compteurs à zéro (2-2, 34e).



En seconde période, l’attaquant espagnol allait même s’offrir un doublé pour enfoncer le clou (3-2, 50e). Pire, Bruno Fernandes a pris un nouveau carton rouge en fin de match comme dimanche en championnat (81e). Pour autant, Manchester United n’a pas abandonné et sur un corner de Christian Eriksen, Harry Maguire a égalisé (3-3, 90e +1). Un match nul 3-3 qui permet aux Red Devils d’éviter une nouvelle déconvenue.



Dans les autres rencontres, l’AS Roma a pris un coup de froid en Suède. Les Giallorossi s’inclinent 1-0 contre Elfsborg suite à un but de Michael Baidoo (44e) en fin de première période. Longtemps accroché par les Néerlandais de l’AZ Alkmaar, Bilbao s’est imposé 2-0. Les Basques s’en sont remis en fin de match aux réalisations d’Inaki Williams (75e) et Oihan Sancet (86e).



En Turquie, l’Eintracht Francfort s’est imposé 3-1 contre Besiktas avec un penalty d’Omar Marmoush (19e) et des réalisations de Junior Dina Ebimbe (22e) et d’Ansgar Knauff (82e).



Accrochant Manchester United la semaine dernière (1-1), Twente a fait de même cette fois contre Fenerbahçe (1-1). Le club roumain du FCSB s’est imposé 1-0 contre le PAOK Salonique avec un pion de Daniel Birligea (45e + 8). Enfin, l’Union Saint Gilloise contre Bodo/Glimt et le Viktoria Plzen face au Ludogorets Razgrad ont concédé un match nul 0-0.







Avec Footmercato