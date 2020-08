Ligue Europa : le Chakhtior Donetsk et Séville complètent le dernier carré

Ocampos qualifie Séville

Il y avait six anciens joueurs de Ligue 1 - Boly, Saïss, Moutinho, Diego Carlos, Kouné et Ocampos - au coup d'envoi de Wolverhampton-Séville. Et c'est l'un deux qui a été le héros de la rencontre, en débloquant la situation dans les derniers instants. Pas attaqué, Banega s'est appliqué pour centrer et déposer le ballon sur la tête de l'ancien ailier de l'OM (88e). Le but de la délivrance (1-0), alors que l'Argentin a longtemps été maladroit.



L'autre héros de la soirée s'appelle Bono. Car les Wolves avaient mieux démarré le match, et la fusée Traoré avait obtenu un penalty après avoir semé ses adversaires sur 50 mètres et être fauché par Diego Carlos dans la surface (11e). Jimenez s'est présenté, et le gardien marocain du club andalou a repoussé sa tentative.



Séville a ensuite eu la possession, Wolverhampton les occasions. Les deux équipes se dirigeaient vers la prolongation, jusqu'à ce qu'Ocampos place sa tête. Synonyme de victoire, et de qualification pour les demi-finales, où les Sévillans affronteront une autre formation anglaise : Manchester United.



Le Chakhtior et ses Brésiliens en balade

Le Chakhtior avait visiblement faim, et il n'a fait qu'une bouchée de Bâle (4-1). Avec son habituelle colonie de Brésiliens (six titulaires, dont deux naturalisés, et six remplaçants, en plus d'un blessé), le champion d'Ukraine n'a laissé aucune chance aux Suisses en ouvrant le score dès la deuxième minute. Sur un corner de Marlos, Moraes a profité de la mauvaise sortie de Nikolic, le remplaçant d'Omlin, futur Montpelliérain, pour le devancer de la tête et envoyer le ballon au fond. Le ton était donné.



Si Bâle a - un peu - réagi, par Pululu en soliste (12e), Donetsk a ensuite rapidement tué le suspense sur une nouvelle offrande de Marlos, pour Taison cette fois (22e). S'en est suivie une vague d'occasions ukrainiennes (30e, 35e, 38e, 40e...), pour boucler une première période presque parfaite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : à la mi-temps, le Chakhtior comptait 60 % de possession et 11 tirs (contre 6), dont 6 cadrés (contre 0).



Le second acte a été moins intense, mais les hommes de Luis Castro ont quand même alourdi la marque, par Alan Patrick, sur penalty (75e), et Dodo (88e), au terme d'un joli mouvement collectif. L'ancien Stéphanois Van Wolfswinkel a sauvé l'honneur pour Bâle (90e+2). En demies, Donetsk se mesurera à l'Inter d'Antonio Conte. Une autre histoire.



L’Equipe