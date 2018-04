Ligue des Champions : Bayern-Séville, les compos probables

Vainqueur à l’aller (2-1), le Bayern Munich accueille le FC Séville ce mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette partie, Jupp Heynckes doit faire sans Neuer, Alaba, Vidal et Coman, tous blessés. De son côté, Vincenzo Montella est privé de Kjaer et Correa, à l’infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.



Bayern Munich : Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat - Thiago, Martinez, James - Müller (c), Lewandowski, Ribéry.



FC Séville : Soria - Navas (c), Mercado, Lenglet, Escudero - Banega, N'Zonzi, Vazquez - Sarabia, Sandro, Muriel.