Ligue des Champions CAF : Match nul dans les deux demi-finales de la phase aller

Les demi-finales de la ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football (CAF) n'ont pas connu de vainqueur ce samedi pour le compte de la manche aller.



Les Mamelodi Sundowns ont été tenus en échec sur leur pelouse du Loftus Versfeld à Pretoria, en Afrique du Sud, à l'occasion de la première demi-finale aller de la ligue des champions CAF.



En effet, un an et demi après leur face-à-face en finale retour de ligue africaine de football, les deux formations se sont neutralisées sur le même score nul et vierge de 0-0, maintenant ainsi le suspense entier en attendant le match retour prévu la semaine prochaine au stade international du Caire, en Égypte.



Un peu plus tard dans la soirée, l'autre demi-finale égypto-sud africaine entre les Orlando Pirates et Pyramids FC a accouché du même résultat nul et vierge, toujours en terre sud africaine, plus précisément au FNB Stadium de Johannesburg. Ce qui positionne les Buccaneers en moins bonne posture avant le retour vendredi prochain au Caire (Stade du 30 juin).