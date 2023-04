Ligue des Champions : Chelsea a besoin d’un miracle face au Real Madrid

Battu trois fois depuis le retour de Frank Lampard, notamment à l’aller face au Real Madrid (2-0), qu’il retrouve ce mardi (19h00 GMT) en quart de finale retour de Ligue des champions, Chelsea n’a pas grand-chose à quoi se raccrocher pour espérer renverser la vapeur à Stamford Bridge.



Loin de résoudre quoi que ce soit, le limogeage de Graham Potter le 2 avril semble avoir encore fait empirer la situation à Chelsea.

Après un nul passable (0-0) contre Liverpool sous les ordres de Bruno Saltor, l’ex-adjoint de Potter, Frank Lampard a pris les rênes pour trois défaites : à Wolverhampton (0-1), à Madrid contre le Real (0-2) et surtout samedi à domicile à Brighton (1-2).



Humilié malgré un score serré (26 tirs pour les visiteurs, du jamais-vu à Stamford Bridge sur les 20 saisons depuis que cette statistique est collectée), l’ensemble du club joueurs, dirigeants et même Lampard a été longuement hué.



En face, mardi soir, ils auront un Real Madrid dont la C1 est l’objectif principal et qui a pu faire tourner pendant le week-end, lors de la victoire à Cadix (2-0), ménageant Vinicius et Toni Kroos.

Sereins, les Espagnols débarquent avec l’élan du match aller (2-0), face à des Blues qui restent sur six matches sans victoire, toutes compétitions confondues.



Avec une équipe dont le seul but lors des cinq dernières rencontres a été un tir détourné de Conor Gallagher contre Brighton, Chelsea est face à une montagne.



Programme ¼ de finale retour



mardi 18 avril 2023

19h00 Chelsea / Real Madrid 0-2



19h00 Naples / AC Milan 0-1



Mercredi 19 avril 2023

19h00 Inter Milan / Benfica 2-0

19h00 Bayern Munich / Man City 0-3