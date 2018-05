Ligue des Champions : Roma-Liverpool, les compos probables

Battue à l’aller (5-2), l’AS Rome espère créer l’exploit contre Liverpool, ce mercredi (18h45), lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Eusebio Di Francesco doit composer sans Karsdorp, Strootman, Perotti et Defrel, blessés. Jürgen Klopp, lui, est privé de Gomez, Matip, Can et Oxlade-Chamberlain, également à l’infirmerie.



Voici la composition probable des deux équipes.

AS Rome : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nainggolan, De Rossi (c), Pellegrini - Schick, Dzeko, El Shaarawy.Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson (c), Milner - Salah, Firmino, Mané.