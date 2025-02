Ligue des Champions : réduit à 10, l’AC Milan se fait éliminer par Feyenoord

Après un revers 1-0 lors du match aller, l’AC Milan n’a pas réussi à renverser Feyenoord (1-1, score cumulé 2-1), qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Le club affrontera ainsi l’Inter Milan ou Arsenal.

Battu 1 but à 0 à l’aller par Feyenoord, sur une erreur de Mike Maignan, l’AC Milan devait s’imposer pour espérer rejoindre les huitièmes de finale, où le vainqueur de la partie affrontera Arsenal ou l’Inter. De son côté, Feyenoord, solide défensivement, était resté sur trois matchs sans encaisser de but, dont un 0-0 contre le NAC Breda samedi. Les Rossoneri, eux, ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres, leur seul revers étant celui subi aux Pays-Bas. L’AC Milan n’a ainsi pas attendu longtemps avant d’animer le match. Dès la première minute, sur un centre précis de Pulisic côté gauche, Thiaw, bien placé au second poteau, a remis de la tête pour Gimenez, qui a conclu à bout portant (1e, 1-0).



Très bien entrés dans leur match, les hommes de Sergio Conceição ont progressivement étouffé les Néerlandais. Rafael Leão (5e) puis Tijjani Reijnders (9e) se sont lancés à l’offensive pour faire le break, sans y parvenir. À la 18e minute, João Félix, bien servi par Gimenez, a tenté une frappe qui est passée de peu au-dessus de la barre. Dans la foulée, Theo Hernández a trouvé le poteau sur une tentative à bout portant (23e). À la fin du premier acte, Wellenreuther a réalisé un superbe arrêt en repoussant la frappe de Leao, pourtant idéalement placé dans la surface (43e).



Réduit à 10, Milan s’écroule

Au retour des vestiaires, les Rossoneri ont continué de mettre la pression sur leurs adversaires du soir. Le Milan a lancé une nouvelle attaque avec un centre dangereux d’Hernandez repoussé par Hancko sur la ligne, puis Walker a frappé du droit, mais Wellenreuther a capté le tir (48e). Cependant, la dynamique milanaise a rapidement été stoppée. Theo Hernández a reçu un deuxième carton jaune pour simulation dans la surface adverse après une passe de Leao, et a été expulsé (52e). Feyenoord a ensuite retrouvé un peu de couleurs en reprenant le contrôle du jeu.



Sur un superbe centre de Bueno depuis la gauche, Carranza a sauté plus haut que son défenseur et a placé une tête à bout portant sous la barre transversale, égalisant à 1-1 (73e). Une réalisation qui a permis aux Néerlandais de passer devant au cumul des scores. Malgré une fin de match intense à Milan, où les hommes de Sergio Conceiçã se sont battus pour inscrire ce second but, Feyenoord a su maîtriser son jeu en faisant tourner le ballon et en calmant la partie. L’AC Milan, malgré ses efforts, n’est finalement pas parvenu à inverser la tendance et a été éliminé. Feyenoord retrouvera ainsi le vainqueur du match entre l’Inter Milan et Arsenal au prochain tour.

