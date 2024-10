Ligue des Nations : l'Angleterre domine la Finlande, la Macédoine du Nord s'impose face à l'Arménie, match nul entre Liechtenstein et Gibraltar

L’Angleterre a rebondi contre la Finlande (1-3) dimanche soir, sur la pelouse du Stade olympique d’Helsinki. Après leur défaite contre la Grèce, les Three Lions sont parvenus à dominer leurs adversaires pour mettre la pression sur la Grèce qui affronte l’Irlande ce lundi.



Deuxième rencontre dans cette trêve internationale avec cette 4ème journée de la Ligue des Nations. Après avoir lourdement chuté à domicile contre la Grèce (1-2), l’Angleterre était attendue au tournant ce dimanche avec ce déplacement sur la pelouse du Stade olympique d’Helsinki pour y affronter la Finlande.



Pour ce duel, le très décrié nouveau sélectionneur des Three Lions alignait comme onze de départ avec Dean Henderson aux cages accompagné d’une défense composée de Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Trent Alexander-Arnold.



Au milieu de terrain, on retrouvait Angel Gomes et Declan Rice, tandis que Cole Palmer, Jude Bellingham et Jack Grealish étaient plus haut, derrière l’attaquant de pointe et capitaine Harry Kane. L’actualité était morose pour la sélection anglaise ces derniers jours avec des rumeurs autour de Thomas Tuchel comme possible successeur de Lee Carsley.



La première période a été relativement équilibrée entre les deux nations. Dean Henderson a même dû sortir deux belles parades pour sauver son pays (33e, 45e). Plus réalistes et efficaces, ce sont finalement bien les Anglais qui vont réussir à ouvrir le score dans le sillage de Jack Grealish (18e). Celui qui avait été laissé à quai lors du dernier Euro a pris sa revanche et a marqué de précieux points.



Toute l’occasion est d’ailleurs venue du génie du Lillois Angel Gomes, auteur de la passe décisive pour Grealish. Malgré de belles opportunités et un solide visage affiché dès l’entame de la rencontre, les Finlandais sont rentrés aux vestiaires avec une certaine frustration et beaucoup de regrets. La partie était équilibrée et la suite s’annonçait alléchante.



Alexander Arnold valide le succès



Dans le second acte, l’Angleterre est revenue avec de bien meilleures intentions. Par deux fois, le gardien Lukas Hradecky a repoussé le danger (50e, 51e, 59e) respectivement face à Alexander Arnold, Palmer puis Rice. Forts d’une domination totale sur cette manche, les Three Lions ont finalement bien faire plier la Finlande dans le dernier quart d’heure.



En effet, sur une frappe lointaine excentrée, Trent Alexander Arnold est venu accroître le succès anglais, avant que Declan Rice paraphe le tout quelques minutes plus tard (84e). La réduction du score de Hoskonen (87e) ne changera pas l’issue du match pour le plus grand bonheur des Anglais (1-3). Une victoire qui soulage l’Angleterre et qui permet provisoirement à égalité de points de la Grèce avant la rencontre de ce soir contre l’Irlande.



Dans les autres rencontres jouées simultanément, l’Arménie accueillait la Macédoine du Nord au Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Les Arméniens ont chuté (0-2) après les réalisations de B. Miovski (72e) et I. Alimi (85e). La Moldavie se déplaçait sur la pelouse du Ta’ Qali Stadium dans la ville de Ħ'Attard.



Les Moldaves ont été victimes du talent rémois de Teddy Teuma (87e, sp) et ont ainsi perdu (0-1). Et pour finir, un duel de petites nations a eu lieu entre le Liechtenstein et Gibraltar. A Valduz, sur le pré du Rheinpark Stadion, les Liechtensteinois et les Gibraltariens se sont quittés bons amis dans un match sans saveur au score vierge (0-0).



A noter que Nicolas Hasler a raté un pénalty dans les dernières secondes pour le Liechtenstein.







Avec Footmercato