Ligue des champions: Bayern Munich met fin au rêve Lyonnais et rejoint le PSG en finale

C'est la fin d'une épopée. Une extraordinaire aventure qui a vu l'OL éliminer la Juventus et Manchester City pour s'offrir le dernier carré d'une Ligue des champions au format spécial pour cause de crise sanitaire.



La marche était-elle trop haute face au Bayern Munich (0-2) ? Pas forcément, les Gones s'étant procurés une demi-douzaine d'occasions. Mais la réussite offensive insolente qui les avait accompagnés contre les Italiens et les Anglais a disparu. Manuel Neuer a été heureux de ne pas aller chercher le ballon au fond de ses filets dans le premier quart d'heure (voir par ailleurs) et il a empêché Toko Ekambi de relancer son équipe à la 58e, quand il a sorti son tir du pied. A la 75e, l'entrant Cherki a aussi manqué une reprise du gauche à la suite d'un déboulé d'Aouar. Dans ces conditions, impossible d'éliminer les Bavarois.



Moins létal qu'à son habitude, Robert Lewandowski s'est heurté à Lopes (31e), a manqué sa reprise à bout portant devant le gardien portugais (33e) et a été trop court sur un centre-tir de Gnabry (38e). Heureusement pour le Bayern, l'ailier anglais auquel Arsenal n'a jamais fait confiance avait déjà mis les siens à l'abri. Parti dans le dos de Cornet à la 18e, il avait résisté à une charge de Bruno Guimaraes avant d'ouvrir le score d'un tir terrible dans la lucarne. Il s'était aussi montré vigilant à la 33e, pour pousser au fond des filets le raté de Lewandowski. Le Polonais, lui, a finalement retrouvé son instinct en inscrivant le troisième but allemand de la tête, à la 88e, après un coup franc de Kimmich.



