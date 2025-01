Ligue des champions : PSG vs Manchester City, un duel sous tension pour la survie

Le Paris Saint-Germain et Manchester City se retrouvent ce mercredi 22 janvier au Parc des Princes (20h00 GMT) pour une confrontation décisive dans leur quête de survie en Ligue des champions.



Ce qui aurait pu être une simple formalité pour deux équipes habituées aux sommets européens s'est transformé en une véritable épreuve. À seulement deux journées de la fin de la phase de ligue, ces deux géants du football jouent leur avenir dans la compétition. Avec respectivement huit et sept points au compteur, Manchester City et le PSG occupent des positions précaires au classement général et sont en danger d'élimination.



22e et 25e places : une situation critique pour les deux équipes

Dans cette première édition de la Ligue des champions au format remanié, Manchester City se classe 22e sur 36 avec huit points obtenus en six matchs. Les Citizens, champions de l’édition 2023, affichent un bilan équilibré de deux victoires, deux défaites et deux matchs nuls.





De son côté, le PSG se trouve dans une position encore plus délicate : 25e avec seulement sept points, une place en dehors des barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Les Parisiens ont remporté deux rencontres, concédé trois défaites et enregistré un match nul.



L’enjeu est immense pour les deux formations, car une défaite ce mercredi pourrait signifier une élimination précoce de la compétition européenne.



Programme 7e journée



Mercredi



(17h45) Shakhtar Donetsk (UKR) - Brest (FRA)

RB Leipzig (GER) - Sporting Portugal (POR)



(20h00) AC Milan (ITA) - Gérone (ESP)



Sparta Prague (CZE) - Inter Milan (ITA)



Real Madrid (ESP) - RB Salzbourg (AUT)



Feyenoord (NED) - Bayern Munich (GER)



Paris SG (FRA) - Manchester City (ENG

)

Arsenal (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO)



Celtic (SCO) - Young Boys (SUI)