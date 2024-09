Ligue des champions : le classement complet après la première journée

La Ligue des champions est officiellement entrée dans une nouvelle ère. Pour cette saison 2024-2025, 36 équipes participent à la plus prestigieuse des compétitions de clubs, contre 32 dans le précédent format. Les poules de quatre équipes ont disparu pour laisser place à un championnat unique où chaque formation affronte huit (8) adversaires différents (quatre à domicile, quatre à l'extérieur).



Cette première phase est baptisée «phase de ligue». Après le faux départ de Lille, sèchement battu sur la pelouse du Sporting CP, le PSG a redressé la barre tricolore in extremis en s'imposant en toute fin de match contre Gérone (1-0) sur une grosse erreur du gardien adverse. Jeudi, Brest et Monaco sont venu apporter leur lot de ciel bleu en s'imposant respectivement à domicile face au Sturm Graz et au prestigieux FC Barcelone sur le même score de 2-1.



Dans les autres matchs, le Real Madrid de Kylian Mbappé a évité le piège tendu par une équipe de Stuttgart décomplexée (3-1), tandis que le choc entre Manchester City et l'Inter s'est soldé par un match nul et vierge (0-0). Mais le carton de cette première journée est à mettre au crédit du Bayern Munich, large vainqueur du Dinamo Zagreb (9-2) grâce à un quadruplé de son buteur Harry Kane.



À l'issue de cette première phase, les huit premiers du classement seront directement qualifiés en huitième de finale. Les équipes classées entre la 9ème et la 24ème place s'affronteront lors d'un barrage aller-retour pour déterminer les huit autres qualifiées en huitième de finale. Entre la 25ème et la 36ème place, les clubs seront éliminés de la Ligue des champions et ne seront pas reversés en Ligue Europa.