Ligue1: le coach Diambars FC se plaint du mauvais état de la pelouse du State Iba Mar Diop

Le Diambars FC et le Jaraaf de Dakar se sont séparés dos à dos sur un score nul et vierge, ce samedi, à l'occasion de la 19e journée de la Ligue 1. Le coach du club de la petite côte a salué la performance de ses joueurs avant de déplorer le mauvais état de la pelouse du Stade Iba Mar Diop.



"La première analyse c'est la fierté. Je vois que les conditions de jeu ont posé vraiment problème. Par ce que nous, (Diambars FC), on est une équipe qui joue avec le ballon au sol et aujourd'hui c'était pas possible. Suis fier de mes joueurs. Suis fier de leur état d'esprit, de leur solidarité. Évidemment c'est difficile pour moi de juger sur le plan technique puisque le terrain était injouable pour les deux clubs", s'est désolé Bruno Rohart.



Mais à l'en croire ça était "un combat" pour ses joueurs. Et il fallait sortir d'autres vertus. "Des vertus mentales, des vertus de solidarité, des vertus de combat que l'on a acquis au fur et à mesure dans la saison. Et on est toujours là au bout de 19 matchs. On s'y attendait pas mais on est là. On joue notre chance. J'ai vu que les joueurs étaient déçu par rapport à l'habitude. Déçu de ne pas avoir gagner. Mais je pense que le match nul est largement équitable.Diambars n'as pas l'habitude de jouer dans ces conditions là et on a su s'adapter. J'en suis vraiment fier", s'est t-il résigné.



Pour ce qui est du derby de la petite côte samedi prochain, le coach Rohart semble savoir ce qui l'attend. " Ça va être le derby de la petite côte. On a gagné là-bas au match aller, ils nous ont éliminé en coupe de la Ligue. On va les recevoir. Nous on apprend match après match. Donc on continue à travailler dure pour essayer d'aller le plus loin possible. De rêver le plus longtemps possible. De faire parler de Diambars en bien le plus longtemps possible. C'est ce qu'on est entrain de faire cette saison. C'est au-delà de toutes nos espérances. On peut allé chercher mieux."



Si le Diambars est toujours à la tête du championnat alors qu'on est au dernier virage, c'est dû à ses performances a estimé Bruno Rohart. "Quant à la 19e journée on est là en tête avec Génération foot évidemment . Si on est là au bout de 19 matchs c'est pas par hasard. C'est parce que y a aucune équipe qui nous a mis en grosse difficulté cette saison. Mais nous on est capable de faire des erreurs. Et c'est dû à notre jeunesse qui parfois manque de maturité et d'expérience. C'est logique. Mais on est entrain d'apprendre. On avait des défenseurs à la hauteur. Et aujourd'hui on a fini le match avec des jeunes de 2003, 2004 et des 2005".