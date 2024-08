Limogeage du DG de l'ONAS : les questions accablantes d'Abdou Mbow à Cheikh Tidiane Dièye

Dans sa missive, l'Honorable député Abdou Mbow interpelle le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement sur le limogeage de l'ancien directeur de l'office nationale de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng. Pour monsieur Mbow, il y a des zones d'ombre qui entourent ce congédiement. Se basant sur un quotidien de la place, le député Abdou Mbow fait état d'une lettre qui fournit des informations troublantes sur les raisons de son limogeage. Dans cette adresse, Dr Dieng fait mention de la manière de procéder son ministre de tutelle "relativement à l'attribution de certains marchés par entente directe qu'il juge illégale et aux antipodes du Jubanti en ces termes".



« Vous me notifiez Monsieur le Ministre votre décision de suspendre la procédure de passation des marchés relatifs aux travaux et de faire une entente directe avec des entreprises de votre choix (...). Je ne puis prendre l'initiative d'une telle procédure totalement illégale et visant à renforcer des positions d'hégémonie. Conforter les positions hégémoniques d'un petit groupe d'entreprises qui se disent "major' tout en fermant le secteur aux autres sénégalais perpétue un système de gestion opaque du secteur. Ces positions sont souvent acquises et conservées à travers des pratiques bien connues aux antipodes du Jubanti qui engage le gouvernement et toutes les autorités publiques », c'est en substance une partie extraite de la lettre de l'ex-DG de l'ONAS à son patron.



Toujours dans sa quête de vérité concernant ce licenciement, le député Abdou Mbow d'ajouter, "curieusement, s'agissant des marchés en question, M. DIENG avait fini de superviser leur attribution provisoire aux entreprises Tawfekh Taysir et Delgas, sans aucune entorse, selon lui, aux procédures en vigueur. D'ailleurs, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) avait déjà donné son avis favorable. En ma qualité de représentant du Peuple, je ne saurais rester indifférent à ces allégations graves sur fond d'insinuations de favoritisme et de surfacturation qui vous obligent à briser le silence sur cette affaire. Soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles d'attribution des marchés publics".



De plus poursuit, le président du groupe parlementaire de BBY, "je vous invite à répondre aux questions ainsi formulées : Est-ce que vous avez pris une décision pour suspendre la procédure de passation des marchés attribués provisoirement aux entreprises Tawfekh Taysir et Delgas et de privilégier en lieu et place une entente directe avec des entreprises de votre choix ? Si oui, cette décision est-elle conforme au Code des Marchés publics ? Y a-t-il des actes de surfacturation décelés dans le cadre de l'attribution provisoire de ces marchés par l'ONAS ? Pouvez-vous m'édifier sur les allégations de l'ex Directeur général de I'ONAS, M. Cheikh DIENG, selon lesquelles certaines entreprises se contentent, dans le cadre de la procédure d'attribution des marchés, de proposer des prix fortement minorés pour éliminer toute concurrence, sous le couvert d'un « moins disant » déguisé ?".



A l'entame, le président du groupe parlementaire de BBY dit adresser cette lettre à Cheikh Tidiane Dièye, en sa qualité de représentant du peuple.