Limogée, Aminata Touré quitte tous les groupes WhatsApp de l’APR

L’ancienne présidente du Conseil économique social et environnement (Cese) semble définitivement tourner la page de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), après son limogeage. Selon nos confrères de ‘Source A’, Aminata Touré a quitté tous les groupes WhatsApp du parti dont le groupe où interviennent tous les ministres et directeurs généraux.



En se retirant de ces groupes, Aminata Touré dite Mimi, lance un signal fort et montre qu’elle ne badine. Elle avait déjà fait part de son engagement pour le Sénégal, vendredi dernier, jour où elle a quitté l’institution. Face à la presse, Mimi ni cité le nom de Macky Sall encore moins Idrissa Seck, son successeur.