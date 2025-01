Linguère : débrayage des enseignants pour soutenir leur collègue victime d'agression

Afin de marquer leur soutien, les enseignants du département se sont rassemblés pour un sit-in devant la préfecture de Linguère. Selon des informations recueillies sur place, M. Souané aurait perdu un œil dans cette agression particulièrement violente. Le secrétaire général de la section du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) de Linguère, Waly Guèye, a pris la parole lors de cette manifestation pour exprimer la colère et l'indignation de la profession face à cet acte.



Dans ses déclarations, Waly Guèye a vivement dénoncé l'agression et réclamé justice pour son collègue. "Nous réclamons justice pour notre collègue et nous demandons que de lourdes sanctions soient infligées à ces agresseurs", a-t-il affirmé, appelant les autorités à agir rapidement pour retrouver les responsables. "L'agression de M. Souané", a-t-il souligné, "est un acte inacceptable et une atteinte à la dignité et à la sécurité des enseignants".

Après le sit-in, un mémorandum a été remis au préfet de Linguère, dans lequel les enseignants expriment leurs revendications et demandent que les agresseurs soient retrouvés et sanctionnés. Le préfet de Linguère a promis de transmettre ce mémorandum aux ministères concernés et a rassuré les manifestants en indiquant que la gendarmerie était sur des pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de l'agression. "La gendarmerie est sur des pistes très sérieuses et bientôt les auteurs de cette agression seront retrouvés et arrêtés", a assuré l’autorité administrative.



Face aux multiples agressions dont sont victimes les enseignants dans l'exercice de leur fonction, le Sels appelle à leur protection. Ce mardi 21 janvier sera déclenchée une grève générale pour soutenir Mouhamadou Bamba Souané.