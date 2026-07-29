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Dakar: le ministère des Sports refuse de payer les indemnités de licenciements de Pape Thiaw



Dakar: le ministère des Sports refuse de payer les indemnités de licenciements de Pape Thiaw
Selon les informations rapportées par le journaliste Mansour Loum, le ministère de la Jeunesse et des Sports a notifié  à la Fédération sénégalaise de football son refus de payer les indemnités du sélectionneur Pape Thiaw, qui a licencié après les résultats mitigés des  Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.

«Le ministère des Sports ne mettra pas la main à la poche pour payer les indemnités dus à Pape Thiaw pour  la  résiliation de son contrat. Ce sera à la FSF de payer la note si elle veut se sépare du sélectionneur. Le ministre l’a notifié à la FSF», a écrit Mansour Loum.

Pour rappel, le limogeage de Pape Thiaw, intervenu le 11 juillet 2026, découle principalement du parcours décevant du Sénégal à la Coupe du Monde, marqué par trois défaites et une élimination prématurée en seizièmes de finale. La Fédération Sénégalaise de Football a également invoqué une rupture de confiance profonde au sein du groupe, des dysfonctionnements dans la gestion tactique, ainsi que des tensions contractuelles liées à des revalorisations salariales.

Pour l’heure, le montant des indemnités de licenciement n’a pas été porté à la connaissance du public.
  
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Dia Koussa

Mercredi 29 Juillet 2026 - 12:31


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