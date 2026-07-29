Ziguinchor : le corps sans vie d’un bébé découvert dans le canal de Boucotte Korentas

Un drame secoue le quartier de Boucotte Korentas, à Ziguinchor (sud). Le corps sans vie d’un bébé a été découvert le lundi 27 juillet 2026 aux environs de 19 heures. Il flottait dans le canal d’eaux usées local. La découverte a été faite par un passant qui rentrait chez lui après son travail.



Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mercredi, le corps était en état de décomposition. Le bébé avait perdu ses deux bras et une jambe. Par la suite, le corps sans vie de la victime a été porté en terre par les sapeurs-pompiers après avis du Procureur de la République.



Alors que les circonstances de cette affaire restent floues, la police a ouvert une enquête pour élucider le drame.