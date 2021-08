Lionel Messi voulait rester, assure Laporta

En conférence de presse, ce vendredi, Joan Laporta, le président du FC Barcelone a annoncé aux médias que "Lionel Messi voulait rester, mais les exigences de la Liga n'étaient pas souples.



«Leo voulait rester, nous voulions qu'il reste. Sa volonté a été déterminante. Nous étions heureux de négocier avec lui et tous ceux impliqués. Il fallait laisser les émotions de côté, analyser avec de la froideur et prendre la meilleure décision pour le club. Nous pensions que la Liga serait plus souple. Nous n'avons pas pu répondre aux exigences de la Liga. Leo a montré son amour pour le Barça et son envie de rester. Je suis triste mais convaincu que nous avons pris la meilleure décision pour l'avenir du Barça», a expliqué Juan Laporta.