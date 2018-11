Liste "Dash" Plan : Cinq personnes ont été arrêtées

Le scandale des listes "Dash Plan", qui a secoué les Réseaux sociaux au Sénégal connait un rebondissement. Cinq d'entre les personnes auraient publié les noms, numéros de téléphone, adresses et profils de filles supposées "faciles", s’adonnant à la prostitution ont été arrêtées par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, selon le journal Libération. Parmi, elles, un commerçant et un étuduiant.



Les premiers éléments de l'enquête révèlent un chantage financier. Les présumés coupables récupéraient le nom et le numéro d’une fille formellement identifiée avant de l'exposer dans un groupe WhatsApp. Pour ensuite la harceler pour lui soutirer de l'argent.



Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue mardi...