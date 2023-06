Liste contre le Sénégal : le Bénin sans plusieurs de ses cadres

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte-d’Ivoire, le sélectionneur national du Bénin Gernot Rohr a dévoilé la liste des joueurs devant affronter le Sénégal samedi 17 juin 2023. Les « Guépards » tenteront de se qualifier sans leurs cadres, Sessi d’Almeida et Jordan Adeoti.



Pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, le Bénin recevra le Sénégal, le 17 juin prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.





Avec le même nombre de points que le Mozambique (4) dans le groupe L, les « Guépards » du Bénin se doivent de gagner le Sénégal (12 pts), déjà qualifié, pour espérer une qualification.



De ce fait, vu l’importance de la rencontre, le technicien du Bénin Gernot Rohr a sorti mardi une liste de 25 joueurs sans ses cadres : Sessi d’Almeida et Jordan Adeoti et David Kiki (blessé).



Listes des joueurs retenus par Gernot Rohr



Gardiens de but (03) : Saturnin Allagbé (Dijon/France) ; Marcel Dandjinou (JDR Satrs/Afrique du Sud) ; Serge Obassa (AS Cotonou /Bénin)



Défenseurs (07) : Youssouf Assogba (France Amiens) ; Rabiou Sankamao (ASPAC/Bénin) ; Cédric Hountondji (Angers/France) ; Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie) ; Khaled Adenon (Doxa Katokopias/Chypre) ; Mohamed Tidjani (Zbrojovka Brno /Tchèque) ; Rachid Moumouni (Ayema/Bénin)



Milieux de terrain (07) : Audey Agounon (US Orléans FC) ; Imourane Hassane (Loto-Popo/Bénin) ; Ricardo Prince Dossou (ASVO/Bénin) ; Abdel Dokou Dodo (Smouha/Égypte) ; Junior Olaïtan (Niort/France) ; Mattéo Ahlinvi (Dijon/France) ; Rodrigue Kossi (Club Africain /Tunisie)



Attaquants (08) : Cedio Soukou (Bandirmaspor/Turquie) ; Jodel Dossou (Sochaux/France) ; Stephane Sessegnon (Sirens FC/Malte) ; Andréas Hountondji (US Orléans/France); Halid Djankpata (Everton U18/Angleterre) ; Marcellin Koukpo (CS Constantine/Algérie) ; Steve Mounié (Stade Brestois 29/France) ; Tosin Aiyegun (Zürich/Suisse).