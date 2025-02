Liste des médias reconnus : Dakaractu et les autres sites omis ou victimes d’erreurs techniques vont être réintégrés (Ibrahima Lissa Faye)

Une bonne nouvelle pour les médias victimes d’erreurs techniques ou qui ont été omis de la liste des médias reconnus par l’Etat comme Dakaractu, Dakaractu , Senego, Senenews, Thiesinfo, Sentv info, Thies24, Actu7info, Buurnews, Ibrahima Lissa Faye, président de l’APPEL, a annoncé leur réintégration sur la liste.



Dans un entretien téléphonique accordé à la chaîne Pressafriktvhd, M. Faye a fait savoir qu’une faille technique était à l’origine de l’exclusion de certains médias qui était bien conforme. Ajoutant que l’erreur a été réparée en commun accord avec le directeur de la communication, Habibou Dia. « Nous avons effectivement eu une rencontre très culturelle avec le directeur de la communication. Nous avons passé en revue tous les sites qui ont été omis ou qui ont été victimes d'un problème technique. On s'est rendu compte qu'il y a eu une faille technique et que ça va être corrigé. C'est ainsi qu'il a été convenu d'intégrer sur la liste tous les sites qui ont été omis, comme Dakaractu et les autres. Maintenant, il y a d'autres réglages que le ministre devra confirmer », a déclaré Ibrahima Lissa Faye.



Selon le patron de l’APPEL, Habibou Dia va prendre l'angle avec son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre de la communication. Une fois que c'est validé, bien entendu, l'opération sera lancée. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont été omis ou qui ont été victimes d'une faille technique, tous les sites vont être intégrés.

« Tous leurs documents remplissent tous les critères. Les documents sont aussi déjà validés et mobilisés. Tout a été respecté et tous ces sites vont être intégrés. Tout va bien se passer », a rassuré M.Faye.