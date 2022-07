Listes parrainées par Macky: la coalition Bunt-Bi demande à Sonko être "plus respectueux" envers les autres

Les accusations de Ousmane Sonko contre une partie de l'opposition qui serait de connivence avec le parti au pouvoir continuent de susciter des réactions. Après la coalition Aar Sénégal et Bokk Guis Guis qui considèrent ces propos « mensongers », c'est au tour de Bunt Bi de se signaler.



Cette coalition dont la tête de liste est Bruno D'Erneville a fait savoir à l'opposant Ousmane Sonko que « qui se sent morveux se mouche ! » Dans une note parvenue à PressAfrik, Bruno D'Erneville indique au leader de Pastef qu'il « devrait être plus respectueux envers les autres». Parce qu’avance-t-il si « Ousmane Sonko commence à attaquer les autres opposants au lieu de s’occuper de ses propres affaires, il aura les réponses qu’il méritera. »



Pour rétablir les faits, la tête de liste de la coalition Bunt Bi fait savoir que leur coalition « ne discute pas avec le président Macky Sall. »



Par contre, la coalition Bunt Bi dit être « habilité à demander à Ousmane Sonko de quoi ils ont parlé lui, Boubacar Camara et Macky Sall dans l’échange à trois qu’ils ont eu par Camara interposé ! Car lorsqu’il dit avoir échangé avec Camara avant la visite au palais, puis Après la visite, c’est qu’il y a bien eu discussion à TROIS.



« Nous espérons une réponse à cette question, puisqu’à l’issue, ils ont ensemble quitté le navire JOTNA. Loin d’entrer dans des polémiques stériles qui ne sont pas mon fort, je voudrais ici contribuer à éclairer la lanterne des Sénégalais », souligne Bunt-Bi.