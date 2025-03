Litige foncier à Ouakam: le Jaraaf Papa Youssou Ndoye attendu à l'Ofnac ce vendredi

Le village traditionnel lébou renoue avec les problèmes liés à la gestion de ses terres. Ce vendredi, le Jaraaf de Ouakam et du Grand Cap Vert, Papa Youssou Ndoye, va déférer (sauf désistement de dernière minute) à la convocation de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



"Depuis quelque temps, c'est un acharnement dont je suis victime. On me convoque à tout-va. Alors que je suis malade. Mon seul tort: défendre les biens de ma communauté. Je suis vraiment las. Je ne céderai d'un seul iota. Les biens de Quakam doivent aller aux Ouakamois. C'est cela mon intime conviction. Je défendrai cette position jusqu'au péril de ma vie. Je suis prêt à y laisser la vie", tonne le Jaraaf, entouré des membres du Collectif des jeunes de Ouakam, rapporte Les Echos.



Daouda Diop, un des responsables de cette instance, révèle, "des personnes se réclamant de la Collectivité léboue font n'importe quoi pour faire main basse sur le foncier à Ouakam. Ils sont aidés dans leur entreprise sournoise par de hautes autorités. Cela ne passera pas. C'est un complot savamment ourdi pour tenter de destituer Papa Youssou Ndoye en tant que Jaraaf alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Nous leur ferons face pour mettre fin à cette injustice", tonne le président du Collectif des jeunes de Quakam.



M. Diop de clarifier: "sur le titre foncier 5007-1751, l'on continue de donner des permis d'occuper. Ce qui n'est pas conforme en droit. Des gens corrompus les aident dans cette forfaiture. On ne veut pas d'un bain de sang, car les intérêts supérieurs de Ouakam doivent primer sur tout. Nous allons alors nous dresser en bouclier pour notre chef suprême qu'est le Jaraaf Papa Youssou Ndoye"