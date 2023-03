Litige foncier à Saly : le maire et son président de la commission démoniale arrêtés

La mairie de la commune de Saly, une localité située sur la petite côte, au sud de Dakar, est secouée par un litige foncier. Le maire Ousmane Gueye pour ne pas le nommer et son président de commission démoniale Khaya Sene, ont été arrêtés par la gendarmerie.



Selon des sources de PressAfrik, ils sont poursuivis pour "escroquerie, faux et usage de faux sur des documents administratifs".



A l'origine du litige, un terrain vendu par une tierce personne d'une valeur de 55 millions sur la base de faux documents signés par la mairie.



Les mis en cause ont été présentés ce vendredi matin au procureur du tribunal de Grande instance de Mbour.