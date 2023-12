Litige foncier au Lac rose: les habitants alertent les autorités compétentes

Ces familles constituées en collectif pour revendiquer leurs terres mettent en garde les autorités. Ndiogou Sokhna, président dudit collectif et porte-parole du jour qui s'est confié au micro d'i-Radio, dénonce: « nous voulons exposer à la face du peuple sénégalais la situation qui est en train de se passer au niveau du Lac rose concernant une bonne partie de la société la plus démunie. Des jeunes qui ont pensé pouvoir aller dans le village pour bénéficier des avantages qu’il y a là-bas, des terrains à des prix abordables, relative à une position qu’a fait le chef du village à l’époque au début des années 2000, cherchant à aider les sinistrés des inondations de l’hivernage, risquent de perdre leurs parcelles de terrain. Après avoir fait tout le nécessaire pour régulariser leurs terrains, ils se sont retrouvés face au maire et son entreprise appelée DMS qui a fait des destructions énormes créant le désarroi dans l’esprit de tous ces personnes. »



Selon le porte-parole, ces populations déplorent le fait que la mairie où ils se rendaient pour les formalités de régulation de leurs parcelles ne les a pas avisés plus tôt que cet espace est réservé pour une entreprise. « Ce qu’on peut reprocher à cette entreprise est le fait qu’elle a attendu tout ce temps pour déclarer que l’Etat lui avait donné cette superficie alors que c’est la mairie qui a donné tous les papiers nécessaires pour leur permettre d’avoir une régularisation. », soutient M. Ndiogou.



Affaire à suivre...