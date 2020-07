Liverpool : Sadio Mané envoie un message fort à propos de sa relation avec Salah

On connaît tous le fameux épisode où Sadio Mané s’est mis en colère contre Mohamed Salah la saison passée à cause de l’égoïsme de son coéquipier. Et le Sénégalais a été encore une fois invité à parler de sa relation avec le Pharaon.



« Salah et moi avons de bonnes relations, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Il est vrai que certains signes peuvent apparaître qui sont mal interprétés. Je sais que Salah n’est pas un joueur égoïste », a lancé le champion d’Angleterre sur Afriquesport. Une belle réponse à Graeme Souness qui s’en était pris à l’Egyptien.