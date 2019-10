Liverpool est à une victoire du record de Pep

Lors d'une journée qui devait a priori être tranquille pour les deux grands candidats au titre de Premier League, le panorama anglais s'éclaircit encore un peu plus pour les Reds.



Milner, sur penalty et à la 94e, a donné à Liverpool sa dix-septième victoire consécutive en Premier League et élargit l'écart avec la concurrence.



Le championnat anglais n'est pas encore plié mais, avec huit points d'avance pour l'équipe de Guardiola, ne pas finir en tête ferait croître la malédiction du club dans le tournoi national.



Car les Merseysiders foncent vers un record. Tout le contraire de City, qui en seulement huit journées, a déjà courbé l'échine lors de la moitié du nombre de matches perdus la saison dernière : deux fois.





Ce samedi, l'équipe de Jürgen Klopp s'est placé à un succès d'égaler la meilleure série de l'histoire de la Premier League, encore à l'actif de Guardiola depuis 2017.



Une donnée qui est toutefois anecdotique mais qui reflète le scénario actuel du championnat anglais, dans lequel Liverpool est la deuxième équipe à marquer le plus et celle qui a encaissé le moins de but (un de moins que Sheffield et Leicester).



La dernière fois que les Reds ont perdu, c'était précisément face à City, en période de fête de fin d'année la saison dernière, sur le score de 2-1.



Dès lors, Liverpool a enchaîné 25 matches sans défaite en Premier League, inclus dans les 44 invaincus à Anfield (34 victoires et dix nuls).