Liverpool propose un gros salaire à Mané qui pourrait devenir le jouer le mieux payé du club

Alors que les discussions vont bon train pour le renouvellement de son contrat, Sadio Mané pourrait voir son salaire doublé. Selon Marca, les dirigeants de Liverpool veulent faire de lui le joueur le mieux payé des Reds.



La dernière photo des Sénégalais le rejoignait jusqu'en 2023 avec un salaire de 150 000 livres, soit plus de 170 000 euros par semaine. À présent, la nouvelle rubrique obligera l’attaquant africain à maintenir son union avec Liverpool pendant deux années supplémentaires, jusqu’en 2025, tandis que ses émoluments augmenteront également.



Le club rouge proposera à son joueur de gagner 11,5 millions de livres par saison, soit plus de 13 millions d'euros, ce qui signifie qu'il faudra 220 000 livres par semaine , soit près de 250 000 euros, (plus de 162 millions FCFA).



Si les négociations aboutissaient et que Mané apposait sa signature sur ce nouveau contrat, le réseau 10 deviendrait le joueur le mieux payé de Liverpool, devant Salah. L’Égyptien était le premier homme de l’équipe anglaise à franchir la barre des 200 000 livres par semaine. De leur côté, Roberto Firmino et Virgil van Dijk , qui négocient également pour des travaux de rénovation, gagnent actuellement 180 000 livres, soit près de 205 000 euros, par semaine.