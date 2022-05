Liverpool revient à un point de City: ce sera le suspense jusqu’au bout

Menés dès la 13e minute au Saint Mary’s Stadium, les Reds ont renversé Southampton et sont revenus à un petit point du leader Manchester City avant la dernière journée du championnat anglais.



Jürgen Klopp avait radicalement remanié son équipe et mis au repos Sadio Mané et Alexander Arnold. Luis Diaz également est resté sur le banc toute la rencontre. Mais Liverpool a pu compter sur le jeune Minamino et une tête chanceuse de Joël Matip pour gagner.



Dimanche, Manchester va recevoir Aston Villa d’un certain Steven Gerrard tandis que Liverpool recevra Wolverhampton. Les jeux sont simples, City doit gagner pour ne pas voir Liverpool lui chiper le trophée.