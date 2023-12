Livraison des routes de « Thilmakha-Digne Yew » dans un mois : un projet évalué à 150 millions de francs

Il y a des nouvelles positives du côté de Thilmakha dans le département de Tivaouane avec la livraison dans un mois des travaux de construction d'une piste reliant la commune de Thilmakha au village de Digne Yew. Ces travaux, supervisés par le Fonds d'entretien routier autonome (Fera), comprennent la construction de 8,6 kilomètres de piste, dont 2 kilomètres en pavés et 7 kilomètres en terre, ainsi que la création d'une voirie dans la collectivité territoriale.



Le Directeur Général du Fera, Papa Ibrahima Faye, est optimiste quant à l'achèvement prochain de ces travaux, estimant qu'ils sont actuellement exécutés à hauteur de 80%. Il souligne que cette piste répond à une directive du chef de l’État, inscrite dans la politique de désenclavement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE), visant à connecter les populations des villages tout en désenclavant Thilmakha.



Ce projet, évalué à 150 millions de francs CFA, comprend également la construction de 2 kilomètres de voirie en pavés à Thilmakha, représentant un investissement total de 500 millions de francs CFA. Ces améliorations visent à transformer le paysage de la commune de Thilmakha, à faciliter la mobilité des populations locales et à soutenir l'écoulement des productions agricoles.



Le maire de Thilmakha, Cheikh Ibra Ndiaye, se réjouit de ces avancées et anticipe les retombées positives pour les habitants de Digne Yew et des localités avoisinantes. Il exprime également sa confiance en l'évolution rapide des communes environnantes telles que Mékhé, Mérina Dakhar et Pékesse, soulignant le changement imminent du visage de la zone.



Selon Le Quotidien, ces projets représentent un pas significatif vers le développement et pourraient bientôt placer Thilmakha et ses communes sœurs sur la voie de l'émergence, selon les affirmations encourageantes du maire.