Locales 2021: un nouveau report serait « une entorse à notre démocratie », déclare Ndiaga Ndiaye, candidat indépendant à la mairie de Mboro (Interview)

Monsieur Ndiaye, vous êtes candidat indépendant à la mairie de Mboro. Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter ?



Je m'appelle Ndiaga Ndiaye, président du Mouvement Mboro Debout et candidat indépendant à la mairie pour les élections locales à venir. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec des mouvements citoyens et des partis politiques de l'opposition pour la mise en place d'une grande coalition. Il est possible que la candidature qui sera portée soit placée sous la bannière de cette coalition. Pour le moment, je suis candidat indépendant de notre mouvement qui nous a choisis. Nous travaillons dans cette dynamique là.



Ce qui nous motive à nous présenter, c'est une ambition et le résultat d'un très long processus qu'on a commencé il y a une dizaine d'années. On s'était toujours dit qu'il fallait un jour se préparer pour poser un impératif crédible pour la commune de Mboro. Après avoir constaté des cas de mauvaises gestions répétées depuis 2002, il fallait se préparer et travailler sur la mise en place d'une équipe compétente, suffisamment engagée et imprégnée des enjeux de la décentralisation. Voilà un peu ce qui nous motive à être candidat et nous espérons avoir suffisamment préparé le terrain, compris les problèmes de la localité.



Le parrainage a été supprimé des élections locales. En tant que candidat indépendant, quelle lecture en faites vous ?



La suppression du parrainage pour les locales à venir n'apporte pas beaucoup de choses. Pour moi, c'est inutile et un filtre qu'on a juste supprimé. Je n'ai jamais considéré que le parrainage permettait de délimiter le nombre de candidatures. Je n’y ai jamais cru. En tout cas, pas pour le cas de Mboro où le collège électoral est estimé à plus de 15.000 électeurs et sous la base du nombre de parrains requis auprès de chaque commune, Mboro tourne au tour de 150 parrains. Donc, vous comprenez avec moi que ce n’était pas un nombre compliqué à avoir. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle qui va être très décisive par rapport aux élections à venir.



Est-ce c'est un avantage pour les candidats indépendants comme vous ? Ou vous étiez en mesure de réunir le nombre de signatures requis ?



Toit à fait !!! Je n'ai jamais été convaincu par la pertinence de la loi sur le parrainage. Je ne pense pas que sa suppression puisse réduire le nombre de candidatures. Ce qui a toujours été mon avis est que le parrainage pourrait crédibiliser les candidatures. Quelqu'un qui participe à une élection après avoir rempli le nombre de parrains, il se dit effectivement crédible, car il y a au moins une dose de légitimité dans sa candidature. Mais ça ne garantit pas qu'on ne peut pas avoir beaucoup plus de candidatures. Beaucoup de Sénégalais pour le cas de Mboro par exemple, je pense que plus de 50 Mborois peuvent avoir 150 parrains. Est-ce que ça pourrait délimiter le nombre de candidatures, je ne pense pas.



Les locales sont prévues en mars 2021. Mais tout porte à croire qu'elles pourraient être reportées à nouveau. Êtes vous pour ?



Du tout!!! Ce qui est dommage et dont personne ne parle, est qu'on est dans un pays ou personne ne sait quand est-ce que les élections se tiendront. Peut-être le président de la République est la seule personne à le savoir. On aurait dû vraiment dépasser cette situation où il y a qu'un seul individu qui sait quand auront lieu les élections. Le président qui dit ne pas pouvoir agir sur son propre mandat en revenant sur sa promesse de faire un mandat de 5 ans, comment il pourrait agir sur le mandat des autres conseillers départementaux et des élus. Donc, c'est une situation assez préoccupante pour tout démocrate et nous estimons qu'il est inconcevable de penser à renvoyer à nouveau ces élections qui devraient se tenir depuis l'année passée. C'est une situation déplorable. En tant que démocrate, il faut s'en désoler. Une démocratie comme le Sénégal, ne devrait pas assister à cette situation. C'est vrai qu'elles sont annoncées pour mars 2021. Rien n'est encore sûr. Il se pourrait qu'on les reporte à nouveau. Et pour moi, c'est non. Et jamais on en devrait toucher à cette date. En plus, il y a la pandémie qui est arrivée et ça va pousser le pouvoir à reconsidérer la date qu'elle avait annoncée. Mais pour nous, ce sera une autre entorse à notre démocratie. Une autre entorse au calendrier républicain auquel tout le monde doit se conformer, notamment le chef de l'État.



Pour ce qui s’agit de la caution, des candidats comme vous ne vous sentez pas désavantagés par rapport au partis politiques classiques ?



Bien évidement. La caution à 10 millions FCFA va forcément impacter sur les candidatures indépendantes. Elle est beaucoup moins compliquée pour les partis politiques de mobiliser ce montant. On aurait dû faire une faveur à la candidature indépendante, qui donnerait la moitié et pour les partis politiques qui sont très bien organisés, structurés et qui ont un peu partout dans les départements paient les 10 millions FCFA. Ce serait plus juste à mon avis.



Serez-vous en mesure de réunir la somme indiquée pour la caution (20 millions FCFA, soit 10 millions pour les locales et 10 millions pour les départementales) Et si oui, quels mécanismes avez-vous mis en place pour obtenir ce montant?



Comment nous allons faire pour mobiliser ce montant. C'est ce que nous avons toujours compris. Il fallait que chacun participe non seulement pour la caution, mais aussi pour le budget de campagne. Donc ce sont les membres du mouvement, les sympathisants et les gens qui croient au projet que nous avons pour Mboro qui vont se cotiser pour mobiliser ce montant. Et nous espérons pouvoir le réussir très rapidement. Maintenant, il est possible que la dynamique qu'on est en train de mettre en place puisse apporter ses fruits. Et qu'au sortir des discussions qu'on puisse placer notre candidature sur la bannière d'une coalition de partis ou de mouvements.



C'est un procédé qui va plus favoriser les partis politiques classiques que les candidatures indépendantes. Même pour le remboursement, on fait la faveur à ses partis politiques. Par exemple un parti politique qui soumet trois listes dans un département est que s'il arrive qu'il ait au moins un seul conseiller, ce parti reprend sa caution, deux semaines après les élections. Mais si c'est une candidature indépendante, il lui faut nécessairement trouver un conseiller, sinon vous ne serez pas rembourser. Ce n'est pas du tout compliqué de se faire rembourser, mais on aurait dû donner la faveur à la candidature indépendante. C'est vraiment dommage, car ce sont des partis politiques qui prennent ces décisions.



J'aimerais faire comprendre aux gens que la caution véritablement n'a jamais permis de réduire le nombre de candidatures pour une élection. Si vous prenez l'exemple de l'élection présidentielle, plus la caution est importante et plus, il y a des candidatures. Donc cette caution n'a jamais réglé les candidatures. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est un système qui puisse limiter les partis politiques. Pour moi, c'est vers ça qu'il faut aller au lieu de réduire le nombre de candidature à travers la caution ou le parrainage.



Quand on est dans logique de demander beaucoup plus aux personnes qui ont des ambitions pour leurs communes, leurs départements ou le pays... On ne peut pas être un pays pauvre et donner la gestion à des gens qui ont peut-être plus de moyens financiers et qui peuvent ne pas avoir les idées pour développer le pays. Ce sont des choses qu'il faudrait revoir. Des pratiques qui sont révolues.