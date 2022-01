Locales 2022: Aida Mbodj tombe devant BBY à Bambey

La coalition Benno Book Yaakar est sur le trône, Aida Mbodj et Yeewi Askan Wii ont été laminés dans le département de Bambey lors des élections locales du 23 janvier dernier.



Le département de Bambey a été remporté par Babacar Ndiaye et la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) très haut la main. 4 700, c’est le nombre de voix qui sépare BBY et YAW. Preuve irréfutable que le département est dominé et maîtrisé par BBY.



Selon Babacar Ndiaye, cette prouesse n’a été possible qu’avec "la volonté, la détermination, l’abnégation et le sacrifice des jeunes de tout le département".

Il a tenu à remercier le directeur de campagne de Benno Bokk Yakar, El hadji Dia et de nombreux responsables qui se sont investis personnellement, matériellement et financièrement pour cette victoire de Benno Bokk Yakar dans le département de Bambey.