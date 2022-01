Locales 2022: Alioune Sarr remporte haut la main le scrutin à Notto Diobass

Large victoire du Maire Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui devance la liste de YAW avec plus de 4.600 voix et celle de MPR avec de plus de 3.000 voix dans la Commune de Notto Diobasse.



Le candidat de la coalition BBY devance la liste de YAW de 4.600 voix et celle de MPR de plus de 3.000 voix.

Alioune Sarr a remporté tous les grands centres de vote de la commune : Sangue, Baback, Tatenne Serere, Pout Diak, Ngollar, Hannene, Keur Madaro, Kissane, Mbomboye, Keur Dieumb, Mbodienne, Naffar, Mandangry, Dias Palam, Dioungane, Sessene, Tatenne Mbambara, Mbousnakh Ngathie, Keur Matoure Gningue, Ngolfagingue...